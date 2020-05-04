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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ليالينا 80".. الحلقة 10 تشهد إغماء خالد الصاوى فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "ليالينا 80 "، والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة cbc، أحداث مثيرة، حيث شعر راضى "ميدو عادل" بالعجز أمام والدته "رقية"، صابرين وشقيقته "منة عرفة" بعد ما هربت وذهبت للسينما مع شاب وانهالت عليها والدتها "رقية" بالضرب.
وكشفت الحلقة عن محاولة "جلال" خالد الصاوى إقناع ابنة شقيقه "هشام" إياد نصار، والتي تجسدها رنا رئيس، أن يخرجها من المنزل للتنزة والخروج من حالة الإكتئاب.
وتوالت الأحداث حيث حدثت مشادة بين غادة عادل و"مدحت" محمد الشقنقيرى لرفضه استقالتها، وأكد لها بأنه لم يتحدث مرة أخرى فى موضوع طلاقها من زوجها "هشام" إياد نصار، وحاولت صديقتها أن تهدئها وطلبت منها أن تحافظ على حبها لزوجها وتحاول معه مرة أخرى وتصلح الأمور.
وانتهت الحلقه بإغماء " جلال أرسطو" خالد الصاوى فى الشارع بعدما ترك رنا رئيس في السيارة بعد إقناعها بالخروج ونزل لشراء أيس كريم وأثناء سيره شاهد سيارة كادت تصدم شخص يعبر الطريق فتذكر حادث زوجته "نورهان" وسقط مغشياً على الأرض.
مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
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