مسلسل "ليالينا 80".. الحلقة 10 تشهد إغماء خالد الصاوى فى الشارع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "ليالينا 80 "، والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة cbc، أحداث مثيرة، حيث شعر راضى "ميدو عادل" بالعجز أمام والدته "رقية"، صابرين وشقيقته "منة عرفة" بعد ما هربت وذهبت للسينما مع شاب وانهالت عليها والدتها "رقية" بالضرب.

وكشفت الحلقة عن محاولة "جلال" خالد الصاوى إقناع ابنة شقيقه "هشام" إياد نصار، والتي تجسدها رنا رئيس، أن يخرجها من المنزل للتنزة والخروج من حالة الإكتئاب.

وتوالت الأحداث حيث حدثت مشادة بين غادة عادل و"مدحت" محمد الشقنقيرى لرفضه استقالتها، وأكد لها بأنه لم يتحدث مرة أخرى فى موضوع طلاقها من زوجها "هشام" إياد نصار، وحاولت صديقتها أن تهدئها وطلبت منها أن تحافظ على حبها لزوجها وتحاول معه مرة أخرى وتصلح الأمور.

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