- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 11.. أول ظهور لفريدة سيف النصر بالشيشة فى شخصية المعلمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 11 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال وفي بدايتها تظهر الفنانة القديرة فريدة سيف النصر في شخصية المعلمة وتظهر بالشيشة، وخلال الحلقة نجد حسن الجبالي "ياسر جلال" يغضب جدا مما حدث لـ"حنوقة"، ويطلب منه الظهور في شخصية الملثم ليرد له حقه لكن ياسر جلال يؤكد له أن هذه خطة لكشف الملثم وأنه سيعيد له حقه ولكن بالتدبير لكن حنوقه يتركه ويذهب غاضبا.
فريدة سيف النصر
أما المعلم سيد فيقابل عزمي ويطلب منه سكاكين ليذبح بها الملثم، فقد ظن أحمد صلاح حسني أنه سوف يقبض على الملثم الليلة ويذبحه، وتغضب "ليل" مي عمر من السيدة العرافة التي تقرأ لها الودع "وداد" الفنانة عفاف مصطفى وتطردها من منزلها.
فريدة سيف النصر في الفتوة حلقة 11
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل الفتوة الحلقة 11.. أول ظهور لفريدة سيف النصر بالشيشة فى شخصية المعلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.