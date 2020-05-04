شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يقلب موازين "النهاية" ويتصدر تريند تويتر بعد الحلقة الـ10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن النجم يوسف الشريف من تصدر تريند تويتر، بعد الحلقة الـ 10 من مسلسله "النهاية"، حيث شهدت الحلقة أحداثا ساخنة، لتبدأ مرحلة جديدة من الأحداث، ومفاجآت فى الحلقة المقبلة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى تفاعلوا بشكل كبير مع مسلسل "النهاية"، وأحداث الحلقة الـ 10، والتى شهدت انقلابا فى موازين الأحداث، بخروج الروبوت زين عن السيطرة.



سالي



من مسرحية العيال كبرت

أحد رواد "تويتر"، ويدعى إبراهيم علق على الحلقة قائلا: "أنت زين الروبوت ولا المهندس وله انت مش انت وانت جعان"، وقالت سالى: "مسلسل النهاية بدأ ولعت نار".

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أحد المتابعين للعمل



فتحو الوعيين على بعض



من فيلم دكان شحاتة

واستعان آخر بمشهد من فيلم دكان شحاتة للنجم عمرو عبد الجليل، قائلا على لسانه: "كان يوم أسود لما سمعت كلام صباح وصنعت الروبوت"، وقال أحد المتابعين للمسلسل: "كل يوم المسلسل دة بيثبتلى إنه هايعمل مش بس نقلة فى الدراما العربية، دة كمان بيحرر عقول الناس من الدراما المتكررة من عشر سنين (نفس القصص مع تغيير بعض الأشخاص والأسماء).. بدليل إن الناس كلها بتستنى المسلسل يوميا عشان تحلل أحداثه وتستنتجها".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما.