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شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 10.. شريف منير يكتشف علاقة سمر مرسى وأحمد سعيد عبدالغنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، الكثير من التفاصيل المشوقة، حيث بدأ دكتور عمر "أحمد سعيد عبد الغنى"، فى التقرب من ميرنا "سمر مرسى" المساعدة السابقة لشريف منير، بعدما صرح لها بإعجابه الشديد بها منذ اللحظة الأولى، وطلب منها أن تعطيه فرصة التقرب منها.
ذهب دكتور "عمر" لمنزل ميرنا، ليقضيا اليوم سويا، وفى نفس اللحظة اتصل شريف منير به ولكنه لم يجب، مما اضطر شريف لإرسال رسالة صوتية له يطلب منه أن يتحدث لميرنا ويخبرها أنه سيمر عليها فى منزلها، وأن يمهد له الطريق ويعرفها أنه بصدد دخول فيلم جديد من إخراجه، وهنا تلعب الصدفة لعبتها، حيث يقوم أحمد سعيد عبد الغنى بإرسال رسالة صوتية يرد عليه قائلا إنه لا يستطيع سماع رسالته لأنه داخل غرفة العمليات .
عقب وصول شريف منير أمام منزل سمر مرسى يتفاجأ بوجود صديقه منتظرا إياها وتنزل هى لتركب معه سيارته، يُصدم شريف منير مما رأى ويتصل على الفور بأختها هدير "كارولين عزمى" ويخبرها أنه أمام منزلها ينتظرها أن تخرج له، وعند مقابلتها يسألها عن طبيعة العلاقة بين صديقه "عمر" وأختها "ميرنا"، لتعترف له أن "عمر" يحب "ميرنا" ويحاول التقرب منها، ولكنها تندهش من غضبه بسبب هذا الأمر، فيبرر لها غضبه بأنهم هما الاثنين أصدقاؤه المقربون وكان من المفترض أن يخبرانه بذلك .
مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، و CBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى
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