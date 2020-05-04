شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: هو أنا لو قولتلكوا إنى بحب ريهام وبتصعب عليا هتزعلوا منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت النجمة آيتن عامر فى خطف الأضواء بدورها فى مسلسل "فرصة تانية" هذا العام، والتى ظهر فى "التريند" أكثر من مرة، منذ بداية شهر رمضان.



ايتن عامر

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آيتن عامر شاركت الجمهور رأيها فى شخصية "ريهام"، التى تجسدها فى المسلسل، وعلقت عبر حسابها على "إنستجرام": "هو أنا لو قولتلكوا إنى بحب ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا منى؟؟.. صدقونى بعيدا عن الهزار شخصية ريهام واللى زيها مثيرة للشفقة بجد وزياد قهرها وكسرها لأنه ببساطة كان بيحاول ينسى ملك بيها وهى اللى اتاخدت فى الرجلين".



آيتن عامر على إنستجرام

وتابعت: "ده غير إنها متعلقة بزياد تعلق مرضى خلاها مش شايفة ولا قادرة تتخيل حياتها من غيره، وده خلاها عندها حالة إنكار فظيعة لرفض زياد وجودها فى حياته".

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.