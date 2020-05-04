شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 10.. روجينا تحرض أحمد زاهر لتدبير تهمة لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بحديث دار بين "فتحى" أحمد زاهر، وشقيقه "ياسر" محمد علاء، و"المعلمة فدوى" روجينا، التي اقترحت عليهم أن يقوموا بتدبير تهمة حتى يدخلون "رضوان" السجن، وحذرتهم من محاولة قتله مرة أخرى بعد أن غادر المستشفى لكى لا يتم القبض عليهم وينكشف كل شيء.



احمد زاهر ومحمد علاء واحلام الجريتلى

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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محمد رمضان

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رمضان وابنته فى البرنس