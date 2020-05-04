شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى يعلق على خيانة عشماوى بمشهد في الحلقة 10 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد العوضى، على خيانة الإرهابى هشام عشماوى، من خلال مشهد من أحد مشاهده مسلسل الاختيار، والذى يجسد شخصية الإرهابى به، حيث نشر العوضى، صورة من مسلسل الاختيار، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" وهو يستقل سيارة مع الإرهابيين.



العوضى على فيس بوك

وعلق العوضى على الصورة قائلا: "هشام عشماوى خان.. خان الكلية اللى اتخرج منها.. خان البدلة اللى لبسها.. خان السلاح اللى اتعلم فيه.. خان الجيش اللى هو فرد من أفراده.. خان البلد والقسم اللى هو قسمهولها فى يوم من الأيام"

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.