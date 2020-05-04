شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 10.. التحريات الأمنية تثبت تورط عشماوى فى عملية وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً سريعة، حيث طلب أبو عبد الله "ضياء عبد الخالق" من الإرهابى عشماوى، أن يقتل الضابط أركان حرب أحمد منسى، خاصة أن منسى ورجاله محبوبون من أهل سيناء، وهو ما يجعل الأمور صعبة في تحركاتهم فى سيناء، لذلك أرادوا إسقاطه لكى يتحركوا بحرية على الأرض.





على جانب آخر، طلب اللواء ماجد المصرى من منسى أن يتحرك بسرية تامة فى القبض على هشام عشماوى بسرعة شديدة، خاصة أن التحريات والمخابرات الحربية أثبتت أن وليد بدر "أحمد ثابت" الذى نفذ عملية وزير الداخلية الأخيرة، وكان يختبئ فى منزل عشماوى، قبل تنفيذ العملية، حيث أصيب منسى بذهول فى تورط عشماوى فى تلك الأمور.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.