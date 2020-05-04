الفنان أحمد العوضي يعلن زواجه عبر فيس بوك دون تحديد الزوجة.. هل هي ياسمين عبدالعزيز؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك بإعلان زواجه.

أحمد العوضي، غير حالته بكتابة متزوج، دون الإشارة إلى هوية زوجته وتلقى العديد من تهاني متابعيه على زواجه، وذكرت التعليقات أنها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت عن قصة حبها لأحمد العوضي، بمنشور بعد هجوم شقيقها الفنان عمرو عبدالعزيز، عليها قائلة: ب”يا أحمد” ليرد عليها بصورة لها وتعليق بحبك يا ياسمين.

كما تناولا الثنائي رسائل غزل بينهما منذ بداية شهر رمضان وذلك بعد نجاح مسلسل ” الاختيار” العوضي.

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أحمد العوضي، علق على الصورة قائلًا: “شكرًا إنك في حياتي، شكرًا على كل حاجة على تشجيعك وشكرا على ‏إنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك”.‏

لترد عليه ياسمين عبدالعزيز قائلة: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك أنت أحسن راجل في الدنيا”.‏

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز يعرض لها في رمضان 2020 مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ‏مصطفى فكري، وبطولة شريف ‏منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة من ‏خلال مجموعة من الأحداث ‏الكوميدية‎.‎

كما أن أحمد العوضي، يشارك في شهر رمضان 2020 بمسلسل “الاختيار”، ويؤدي دور الإرهابي هشام عشماوي.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح ‏عبد ‏الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.‎