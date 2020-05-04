الرئيس الأمريكي: نعتقد أنه سيتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي المزيد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الحالي.

يأتي هذا فيما بدأت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء الأحد، بحسب البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما أسفر مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا عن 246 ألفا و37 حالة وفاة في العالم، وفقا للبيانات ذاتها.