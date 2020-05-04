شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر ودياب الحلقة 10.. سرقة سيارة محمد رمضان من على ربيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي ظهرت خلال الحلقة، خاصة بعدما ظهر اسم محمد رمضان خلالها، وذلك نظراً لسرقة سيارة رمضان من الفندق الذى يعمل به عمر "على ربيع"، والذى كان يقوم بركنها.

الأزمة الذى تعرض لها الثنائي عمر ودياب لم تقف عند ذلك، وإنما تطورت حتي وصلت إلى اكتشاف السارق، وهو شخص يدعي الألماني، والذى ظهر على طريقة رمضان أيضاً الذى سبق ولعب شخصية بهذا الاسم خلال أحد أفلامه.



عمرودياب

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وبالتالي وضع عمر ودياب خطة لإرجاع سيارة محمد رمضان من الألماني، إلا أنهما يفشلان في ذلك، حيث يقوم الألماني بسرقة سيارة أخرى منهما، كانا قد وضعاها كطعم بهدف استدراجه للإيقاع به.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.