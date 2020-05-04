شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عزيزة جلال: تركت الساحة الفنية لأجل رعاية أسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة الكبيرة عزيزة جلال إن السبب وراء تركها مجال الفن لمدة 34 عاماً بعدما حققت نجاحاً كبيراً، هو الزواج ورعاية أسرتها، مشيرة إلى أنها سعيدة بعملها مع عمالقة الفن العربى، وتابعت: "أنا مسبتش ولا اعتزلت.. تركت الساحة لأن عندى أسرة وأردت أن أنجح بها كما نجحت فى الفن.. واشتقت للجمهور ورجعت ليه تانى.. وفيه تواصل بينى وبين الجمهور العربى الآن".

وأضافت عزيزة جلال، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان من الصعب أن تجمع بين عملها فى الفن ورعاية الأسرة معاً، وعليه قررت أن تتفرغ لرعاية أسرتها، وتابعت: "هذا قدرى.. لما تعرفت على زوجى الله يرحمه عملت على ترك الساحة الفنية من أجل تكوين الأسرة.. وزوجى ترك لى الاختيار ولم يجبرنى".

وأعربت عزيزة جلال عن سعادتها خلال فترة بعدها عن الساحة الفنية عندما كانت تشاهد أحدا يسمع أغانيها، وتابعت: "حسيت إنى لم أترك الساحة الفنية، لأن كل أغنية لى تشكل ذكرى جميل للناس".

وكانت الفنانة أصالة قد أشادت بعودة الفنانة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، مؤكدة أن أداءها كان طيبا، خاصة أنها المرة الأولى التى تغنى فيها بعد غياب سنين فضلا عن طيبتها وحلاوة طبعها.

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وقالت أصالة عبر حسابها على "تويتر": "عودة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبة آخرها أدائها كيف كان، فهذه هى المرّة الأولى الّتى تغنّى فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمراً سهلا، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها، والقادم بلا شكّ أجمل".

وفى أول ظهور لها عقب توقفها لمدة تجاوزت 34 عامًا، شاركت المطربة المغربية عزيزة جلال أول حفل لها، فى مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا، وسبق أن حققت العديد من النجاحات وكانت أول أغنية قدمتها هى أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوى، ثم تبناها فنيًا الملحن محمد الموجى والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدماها بشكل جيد للجمهور فى مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".

عزيزة جلال هى مغنية مغربية شهيرة، اختفت من الساحة لفترة طويلة، ثم عادت فى لقاء تليفزيونى لتكشف عن قصتها مع الغناء، بعد مرور ما يزيد على 30 عامًا من الغياب، وكشفت خلال اللقاء عن المرض الذى أصاب عينيها، واعتزلت عزيزة جلال الفن عام 1985، بعد زواجها من رجل أعمال خليجى، وتفرغها للحياة العائلية.

يذكر أن عزيزة جلال حققت نجاحها الأول فى الإمارات ما قدمها بقوة لتغنى فى مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هى أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوى، وحققت الأغنية ضجة كبيرة فى مصر، ثم تبناها فنيا الملحن محمد الموجى والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور فى مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".