شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ الخليج 365: البرنس شبه قصة سيدنا يوسف (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد رمضان أن قصة البرنس شبيه لقصة سيدنا يوسف عليه السلام وقبيل وهبيل وأن تلك القصص من قديم الأزل ولكن بيتم تكرارها علي مر العصور بأختلاف الشخصيات. Advertisements وأضاف أن مسلسل "البرنس" يتابعه الكثير من الجمهور وأنهم يستطيعون التكلم عنه أكثر مني لحبهم في العمل

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