شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة سورية بهوليوود تقدم خدمة للأطفال العرب لتحمل الحجر المنزلى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة ريم على أديب العالم، وهى سورية الأصل التى تعمل فى هوليوود، بفكرة جديدة تناسب الأطفال العرب خلال تواجدهم بالحجر المنزلى الذاتي، خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID19 " الذى يهدد العالم الآن، وجاءت فكرة ريم بهدف مساعدة الأطفال على الاستفادة خلال فترة التواجد فى المنزل وفى نفس الوقت الاستمتاع.

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ريم علي اديب

فقد قررت ريم التى شاركت فى تقديم مسلسل "green eggs and ham" الذى يبث على "نيتفلكس"، أن تقوم بإنشاء قناة على يوتيوب بعد مكالمة هاتفية مع شقيقتها، حيث استطاعت الشقيقتان أن يقومان ببلورة الفكرة لتقديمها بشكل مميز، والقناة تحمل اسم "سوسو بريمو" وهدفها الأساسي هو مساعدة الأطفال الناطقين باللغة العربية وأهاليهم الذين يعانون من ضغط كبير خلال هذه الفترة في محاولة لتجاوز صعوبات الحجر من خلال حصص بسيطة تعلم على عدد من الفنون البسيطة مثل الرسم وفن طي الورق، إضافة الي قراءة بعض القصص للأطفال.

وأشارت فنانة الرسوم المتحركة ريم على أديب إلى أن التفاعل مع الأطفال من خلال الاعمال اليدوية أو الرسم سيجعلهم يتخلصون تماما من فكرة الضغط النفسي الذين يواجهوه خلال الحجر المنزلى.