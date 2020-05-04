شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من "النهاية".. محمد لطفي يمنع عمرو عبد الجليل من تفجير مخزن الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "النهاية " ليوسف الشريف بعمرو عبد الجليل وهو يصوب سلاحه علي مولد الطاقة الخاص باينرجيكو لكن محمد لطفي "مراد المحروقي " يلحقه قبل التفجير وينصحه بأن يقوما معًا بإنقاذ المهندس زين.



محمد لطفي وعمرو عبد الجليل

المهندس زين يتصل بزوجته ويطلب الاطمئنان عليها ويكشف لها عن قلقه من عمله في الواحة لكنها تنصحه بأن يستمر في عمله وأن يترك الأوهام التي تدور في عقله وشكوكه التي تسيطر عليه ثم تطلب منه أن تغلق الاتصال لرعاية ابنه.



يوسف الشريف في النهاية

Advertisements

المهندس زين ما زال يعتقد أنه يحدث زوجته وهو لا يعلم أن تكتل الواحة اخترع له برنامج يقلد صوت وصورة زوجته صورة طبق الأصل وبالتالي لا يميز بين زوجته والبرنامج ويظل مخدوعًا، في نفس الوقت تظهر الفنانة سوسن بدر في شخصية " شيرا " وتتناقش مع أحد العاملين في تكتل الواحة ويتناقشان فيما يفكر فيه يوسف الشريف وعدم ثقته ويتفقان على إجابات كثيرة تقدم للمهندس زين حتي يطمئن.



الحلقة 10 من النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .