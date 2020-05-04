شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ودياب الحلقة 10.. علي ربيع يقلد محمد رمضان ويغنى نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث الكوميدية التي زادت إلى حد كبير خلال الحلقة، وذلك بعدما عمل عمر "علي ربيع" في فندق فخم، ليركن سيارات الزبائن وهو ما دفع دياب "خاطر" للحقد عليه لاقتناعه بأنه كان أحق بالفرصة، وبالتالى ما أن رأى عمر يقود سيارة فارهة علم أنه تخص الفنان محمد رمضان، حاول الإيقاع به وجعله يركن بالخطأ حتى اصطدمت السيارة.

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الأمر لم يقف عند هذا الحد فأخذ عمر السيارة وحاول إصلاح آثار الاصطدام بالرصيف جراء ركنته بسبب دياب "مصطفي خاطر"، ولكنهما اصطدما بموقف أكثر تأزماً حينما لم يجدا السيارة بعدما تمت سرقتها، وبالتالى خاف عمر من موقف محمد رمضان ورد فعله حينما يعلم بفقد سيارته.

كما تضمنت الحلقة قيام عمر "علي ربيع" بمحاولة تقليد محمد رمضان أثناء قيادة السيارة، وغنائه نمبر وان، أمام أنظار خاطر لإثارة حقده أكثر.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.