شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عالمى أهو.. أحمد حلمى ومصطفى خاطر وعلى ربيع فى صورة واحدة بـ"الكمامات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الشاب على ربيع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة مع النجم أحمد حلمى، ومصطفى خاطر، وهم يرتدون الكمامات.

وعلق على ربيع على الصورة التى يظهرون فيها مع النجم أحمد حلمى، قائلا: "أحمد حلمي أهو وأنا معاه أهو وخاطر بردو أهو وأحمد طارق أهو عادي عادي عادي عادي أهو، لبسين كمامة أهو ربنا يستر أهو "، وهى نفس طريقة الأغنية الدعائية لحلمى مع إحدى شركات الاتصالات.



حلمى ومصطفى خاطر وعلى ربيع

Advertisements

ويعرض حاليا لمصطفى خاطر وعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب"، والذى يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الأيام الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.