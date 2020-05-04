نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بصورة قديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعادت النجمة نبيلة عبيد، ذكرياتها بصورة من جلسة تصوير قديمة، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "صورة من أعمال المصور الفنان يوسف نبيل"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. نبيلة عبيد تشارك في سباق دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "سكر زيادة"، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي مصر). مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبدي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.



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