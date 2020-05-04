أحمد صلاح حسني عن "الفتوة": "لسه اللي جاي أحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة للشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "الفتوة"، الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2020

وعلق: "موعدنا الساعة 12 بعد منتصف الليل، على قناة الحياة وحدوتة جديدة من الفتوة، الأيام القادمة، لسه اللي جاي أحلى".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، إنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي



