بعد تغيير حالتهما الاجتماعية وصورة "الواتس".. هل تزوج أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

غيّر الفنان أحمد العوضي حالته الاجتماعية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عازب إلى "متزوج"، وبالمثل قامت الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكان العوضي، أعلن في وقت سابق ارتباطه من ياسمين عبد العزيز، وتبادل مع بعضهما البعض عبارات الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار ارتباطهما ضجة في الآونة الأخيرة.

وحاول الخليج 365، التواصل مع العوضي وياسمين عبدالعزيز للحصول على تعليق بخصوص "تغيير حالتهما إلى متزوج" إلا أنه لم يتسن لنا الحصول على رد حتى كتابة التقرير.

وكانت ياسمين قد غيرت صورتها الشخصية على حسابها على "الواتس آب" لصورة تجمعها بأحمد العوضي، وياتي ذلك في الوقت الذي تسرب فيه خبرًا عن زواجهما قبل أيام.