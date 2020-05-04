تراند اليوم : أول مواجهة في الموسم.. باسم ياخور يصرع رامز جلال

وعلى كرسي الاعتراف علت صيحات وصراخ باسم ياخور، متوسلا لرامز بأن ينزله، لأنه يعاني من فوبيا الارتفاع.
كما قام رامز بسحب مفاتيح سيارة باسم ياخور، ودفعها إلى فريق عمله.
وفي مشهد الثعبان، أرغمه رامز جلال على أن يعترف بأن شقيقه ياسر جلال هو أفضل ممثل في مصر، بعد رامز جلال، وذلك بعد أن فضّل ياخور الفنان يحي الفخراني كأفضل ممثل بعد رامز، وذلك تحت قهر مملكة رامز.
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يتعرض هذا الموسم لانتقادات واسعة، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانا أكدت فيه منع ظهور البرنامج على أية وسيلة إعلامية في مصر.
بينما تغيرت المعادلة بعد خروج باسم ياخور من آخر مقلب، بعد وقوعه في مقلب المياه، حيث رشق باسم بحذائه، ودخله معه في صراع، محاولا إلقائه في المياه.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.