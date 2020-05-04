كيت ميدلتون تفاجىء زوجين في دردشة مباشرة .. ماذا قالت لهما ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:48 صباحاً - في مفاجأة غير متوقعة، قامت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton بزيارة افتراضية للوالدين ريبيكا أتوود وجون جيل وابنهما الجديد ماكس في مكالمة فيديو مفاجئة.



وتحدثت دوقة كامبريدج ، 38 سنة ، مع الأسرة الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص يوم السبت 2 أيار/مايو ، بعد 16 ساعة فقط من ولادة ماكس في مستشفى كينغستون في لندن.



وقالت كيت من خلال دردشة فيديو من منزلها في أنمر هول في نورفولك: "من الرائع جدًا مقابلتكما". "هذا بالتأكيد هو اللقاء الأول. حسناً ، أولاً ، تهانينا كبيرة لكما. هل هو صبي صغير أم فتاة صغيرة؟ " وردت كيت عندما علمت أنه صبي ، "إنه لطيف للغاية. تهانينا!"



وتحدثت الدوقة أيضًا مع القابلات والطاقم الطبي في جناح التوليد في المستشفى قبل أسبوع التوعية بالصحة العقلية للأمهات في المملكة المتحدة ، الذي يبدأ في 4 أيار/مايو.

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وسألت كيت الموظفين إذا كانوا قد لاحظوا أي تغييرات في العنبر وسط جائحة الفيروس التاجي. "هل لاحظتم فرقاً أو تحولاً في الحالة النفسية والعاطفية للأمهات مقارنة مع ما قبل الوباء؟" فكان جواب الموظفين بأن هناك "الكثير من القلق".



وأنهت الدوقة المكالمة بشكر الطاقم الطبي على عملهم الشاق خلال الوباء. وقالت: "يأتي الأطفال طوال الوقت ، لذا عليكم أن تعملوا في هذه الأوقات الصعبة ، أحسنتم صنعاً".



وكشفت صفحة Kensington Palace على انستقرام يوم الجمعة ، أن الزوجين الملكيين أخذوا ابنتهما ، الأميرة شارلوت ، لتوصيل عبوات الطعام إلى المحتاجين قبل عيد ميلادها الخامس.