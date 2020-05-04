داليا البحيري تخلي مسؤولية عادل إمام من قروض البنوك في عاشر حلقات فالنتينو

تبدأ أحداث الحلقة العاشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو"، بحجز الزعيم عادل إمام (فالنتينو) غرفة فندقية لداليا البحيرى (نور عبد المجيد فالنتينو)، وذلك بعدما ذهبت مع عادل إمام إلى البنك لتخلى فالنتينو من القضايا المنسوبة إليه، إلا أن مسئول البنك رفض اعترافها ونصحها بالتوجه إلى النيابة والاعتراف بأن زوجها العجماوي هو من قام بتوريط فالنتينو فى تلك القضايا.

وتشهد الحلقة خروج أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين من المستشفى ليعود إلى منزله، إلا أن والدته وشقيقه، وهما على خلاف مع زوجته، ذهبا للجلوس معه فى منزله وقاما بتسلم شقتهما لأصحابها لوضع احمد فريد أمام الأمر الواقع.

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يذكر ان مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام،

ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

