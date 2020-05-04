مواجهة قوية بين أحمد خليل وأحمد صلاح حسني في الحلقة 11 من الفتوة

عقب وفاة "حنوقة " وقتله من قِبل رجال عزمي ( أحمد صلاح حسني ) بسبب اعتقادهم أنه المُلثم، يذهب حسن ( ياسر جلال ) للفتوة صابر ( أحمد خليل ) لمواجهته بحقيقة ما فعله رجال ابنه عزمي مع اهالي الحي،

يدعي صابر أنه لا يعلم شيء مما حدث أمام حسن.

لكن بعد عدة مشاهد تأتي المواجهة الحقيقية بين عزمي ووالده، فبالرغم من أن صابر الفتوة لا يعلم بشكل مباشر حقيقة ما يحدث

Advertisements

في الحارة إلا أن عزمي يواجهه بالاتفاق الذي تم ضمنًا بأن يجعل عزمي الحارة امنه ويملئ الخزانة ولا يسأل الفتوة عن الطريقة ليكشفه أمام نفسه.

الجدير بالذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، وغيرهم من نجوم الفن. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.