أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز

أعلن الفنان أحمد العوضى زواجه، منذ قليل، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ويحرص على عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن الكل يجمع على إنها النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد علاقة الحب التي يعيشها الطرفين.

وجاء الإفصاح عن زواجهم بعد نجاح أعمالهم الدرامية الرمضانية لهذه السنه، حيث يعيش العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز

حالة من النجاح الفني، بعد عرض مسلسليهما، ويعرض لياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تانى ليه" على قناة cbc، ويشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد وايهاب فهمى وايمان السيد وسمر مرسى وكارولين خليل وعماد رشاد وعلا رشدى واحمد جمال سعيد، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى،

ويعرض للعوضي مسلسل "الاختيار" على قناة on، ويجسد فيه شخصية الارهابى هشام عشماوي، ويشاركه البطوله كلاً من الفنان أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصرى، اياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أحمد وفيق وآخرين، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.