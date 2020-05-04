في الحلقة العاشرة من البرنس.. محمد رمضان يتوعد بدفن أشقائه أحياء بملابسهم

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بظهور سلوى عثمان (سميحة) وأحلام الجريتلى (نجية) زوجات حامد البرنس، يتحدثون عن اتفاق الأشقاء لقتل محمد رمضان (رضوان البرنس)، وتحكي (سميحة) عما سمعته من رحاب الجمل (عبير) أثناء حديثها مع شقيقها أحمد زاهر (فتحي).



وتتابع الحلقة بزيارة (رضوان) لبيت والد زوجته (نجلاء بدر) لبني ويترك ابنته إليهم ويغادر.

كما تشهد الحلقة ذهاب ريم سامي (نورا) إلى المستشفى التي كان يتواجد فيها (رضوان البرنس) لتتفاجئ بأنه غادرها، وتذهب إلى منزله، وتقوم دنيا عبد العزيز (شيماء) بتغيير

الجرح الذى ينزف في بطن (رضوان) بسبب عدم مكوثه بالسرير، وإنياره من البكاء بعد رؤية صور زوجته (لبنى) وابنه الذين لقيا مصرعهما في الحادث.

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و وتتوالى الأحداث بشد(نجيه) أحلام الجريتلى، ابنها (فتحى) من شعره الى شقتها لتخبره بأنها علمت بأنه وراء مقتل زوجة (رضوان)، ووجهته له السباب والاهانات لما فعله في شقيقه وأسرته، وتهدده بأنها ستبلغ الشرطة عليهم، ولكنه يتحداها بأنه سوف يتخلص منه مرة أخرى ومن اي

شخص يقف امامه في اخذ ارثه الشرعي من والده.

وبعد معرفة (فتحى) أحمد زاهر و (ياسر) محمد علاء، أن (رضوان) عاد للمنزل"، يقوموا بزيارته ويتظاهروا بالحنية والطيبة حتى لا يشك فيهم، ولكن (رضوان) يسألهما بأنهما وراء هذا الحادث، لينكران بشدة ويعاتبونه على ما يقوله.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.