كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدكتور حامد يوضح لأحمد أن حبه لزوجته مجرد مغامرة في "القمر آخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، ويذهب أحمد عند الدكتور حامد ويبكي كثيراً ويقص له موقفه الصعب مع زوجته.

ويقول له الدكتور حامد انه يوجد فرق كبير بين زوجته وأولاده ويعطيه عصير وطعام ليأكل، وانه ضحى كثير للزواج من ناهد رغماً عن أهلها وأن هذا ليس حب إنما مغامرة.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.