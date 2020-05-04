كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوري بكر: مسلسل "البرنس" وش السعد عليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة والإعلامية جوري بكر، إنها تعيش حالة غير مسبوقة من السعادة، بعد تألقها اللافت في مسلسل «البرنس»، والذي يعرض حاليًا ضمن ماراثون رمضان الدرامي.. مشيرة إلى أنه بمثابة «وش السعد» عليها، خصوصًا بعد تلقيها عدة عروض جديدة للعمل عليها بعد انتهاء الشهر الفضيل.

وكشفت جوري بكر، خلال تصريحات صحفية عن تفاصيل الحلقات المقبلة من «البرنس»، مؤكدة أن صراعها مع الفنانة نور خلال الأحداث الدرامية سيظل مستمرًا وسيشتعل أكثر، غير أن هناك مفاجأة كبيرة ستحدث في الحلقات الأخيرة لن يتوقعها المشاهد.

وتابعت: « لقد استفدت من المسلسل بشكل لم أكن أتوقعه، حيث انهالت علي العروض الفنية ما بين السينما والدراما، وقد اخترت الأفضل من بينها لتقديمه الفترة المقبلة، تحديدًا بعد انتهاء شهر رمضان مباشرةً».

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واختتمت جوري بكر تصريحاتها بـ: «لقد تلقيت العديد من المكالمات من كبار النجوم، والتي حملت إشادات رائعة لم أكن أتوقعها، ومن أهمها مكالمة النجم محمد رمضان، بطل المسلسل، الذي أعرب عن إعجابه بتجربتي الأولى في التمثيل، بالإضافة إلى صانع النجوم المخرج المتميز محمد سامي، الذي لم يتوقف لحظة عن تشجيعي وتوجيهي أثناء التصوير وحتى الآن».

يذكر أن جوري بكر، تستعد حاليًا للعمل على تجربتها الدرامية الثانية، حيث ستشارك ببطولة مسلسل «ليه لأ»، والذي تقدم فيه شخصية مركبة، لكنها غير شريرة، مما يجعله دور مختلف كليًا عن ظهورها بـ«البرنس»

مسلسل «البرنس» بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.