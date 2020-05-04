أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يعلنان زواجهما عبر الفيس بوك

باغت الفنان أحمد العوضي متابعي حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، بتغيير حالته الاجتماعية لتصبح متزوج بدلا من أعزب، ولكن تغيير الحالة لم يشهد الإشارة لحبيبته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي اتخذت قرارا متأخرا بتغيير حالتها الاجتماعية عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك لتصبح متزوجة، ولكن مثل العوضي لم تقم بالإشارة للزوج.



ياسمين وأحمد العوضي استبقا إعلانهما الزواج بنشر صورة لها من فيلم " الثلاثة يشتغلونها" بجوار صورة للعوضي من مسلسل "الاختيار بشخصية الإرهابي هشام عشماوي، وعلق عليها العوضي قائلا: اللي بيني وبينك، بينما ردت ياسمين "النظرة دي حرام.

أحمد العوضي يعلن زواجه

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يذكر ان ياسمين كسرت للمرة الأولى الطوق المفروض على حياتها الخاصة، وأعلنت عبر حسابها بموقع إنستقرام حبها للفنان الشاب أحمد العوضي، في رد مباشر على منشور كتبه شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الذي اتهمها صراحة بالإساءة لسمعة العائلة مع تلميحات لفارق السن الكبير بينها وبين العوضي، وتلميح لاستغلال الأخير لعلاقاته الغرامية من أجل تحقيق منافع مادية.