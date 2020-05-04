هشام سليم يكشف عن تحوّل ابنته جنسيًا من نورا إلى نور! شاهدوا صورها

كشف الفنان هشام سليم عن خضوع ابنته نورا لعملية تحول جنسي لتصبح ذكرا اسمه نور، مؤكدا أن ما يحدث "مشيئة الله" ورفض الكشف عن التفاصيل الطبية، كما رفض حسم حقيقة معاناتها منذ طفولتها من خلل هرموني كان يظهرها بصورة صبي.

أضاف هشام سليم في حوار مع المخرجة إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنه لم يندهش عندما طلب الأطباء خضوع ابنته لعملية تحويل جنسي لأنها منذ ولادتها تحمل جسد ولد وليس بنت، وقال كنت دوما شاكك في حقيقة جنسها.

ابنة هشام سليم

تابع قائلا: في يوم اتخذت نورا قرارا شجاعا وصارحتني بأنها تعيش في جسد غير حقيقتها، وطلبت دعمها لمواجهة المجتمع الذي يرفض مثل هذه الحالات، وكان عمرها وقتها 18 سنة، وحاليا يبلغ عمرها 26 عاما، ووافقتها على الفور وقلت لها "المطلوب مني إيه"؟

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وتحول حديث هشام للكلام عن ابنته ليصبح بصيغة المذكر، مؤكدا أنهه يقدر حيرته ومشاعره المتضاربة، ودورى كأب مساعدته، وأشار هشام لوجود مشكلة تواجهه وهي عدم قدرة ابنه على تجديد بطاقته الشخصية لأنه مقيد كفتاة ولكن في السجل المدني يرون ذكر أمامهم، ولجأ إلي لمساعدته بعد فترة خصام طالت عامين لأنني أخطأت أكثر من مرة وعاملته كفتاة.



ووجهت إيناس الدغيدي، سؤال لهشام سليم، أنت أب فاشل وبناتك مبتحبكش ؟



ورد هشام سليم، أنا لا أظن أني أب فاشل، ويمكن مكانوش بيحبوني زمان بس لما كبروا حبوني، وسبب عدم حبهم ليا زمان لإني كنت بربي فيهم أشياء وهما مكانوش فاهمين.

ابنة هشام سليم





وأكد سليم، على أن بناته لم يشاهدوا أي أعمال له ومؤخراً، لكن حاليا بدأوا يشاهدوا أعمالي، ومن الممكن يرجع ذلك بسبب انضمامهم لمدارس أجنبية منذ الصغر.

ابنة هشام سليم قبل تحوّلها





وتابع "معتقدش أنى أب فاشل.. أنا شخص صريح وواضح حتى في تعاملي مع أولادى، بس انا مش أب فاشل وممكن أكون "دقة قديمة" بالنسبالهم".