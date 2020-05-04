نقل بشرى للمستشفى في حالة حرجة... الدم لا يصل للمخ

تعرضت الفنانة بشرى لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية حيث سقطت بشرى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد القمر اخر الدنيا التي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم سميرة عبدالعزيز وثراء جبيل وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن .

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وتبين بعد الكشف علي بشرى إنها عانت من انخفاض الضغط وعدم وصول الدم للمخ مما تسبب في تعرضها لإغمائة، ونصحها الأطباء بالراحة التامة وحاول مخرج مسلسلها تامر حمزة أن يمنحها عدة ساعات للراحة إلا إنها رفضت تماما وأصرت علي استكمال تصوير العمل لعدم التأخر في تسليم الحلقات المتبقية للقنوات التي تعرض مسلسلها الذي يعد أولي بطولاتها المطلقة في المارثون الرمضاني.

يشار إلي أن الفنانة بشرى كانت تستعد خلال الفترات الماضية للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد من بطولتها ولكنه تأجل بسبب أزمة إنتاجية وأيضا انتشار وباء كورونا العالمي الذي أثر علي صناعة السينما في العالم اجمع.

كما كانت تستعد أيضا لتقديم أغنية جديدة تعود من خلالها للساحة الغنائية ولكنها انشغلت بالتحضير لمسلسلها الجديد القمر أخر الدنيا والذي بدأت تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية .

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