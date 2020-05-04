مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت في حادث مروع

كشف الفنان تامر شلتوت عن مصرع شقيقه الأصغر عمرو في حادث سير بقوله: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت أثر حادث سيارة..و سيتم الدفن في مقابر العائلة في 6 أاكتوبر بعد صلاة الظهر".

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

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واختتم تامر حديثه بقوله :"إن لله وإن اليه راجعون، برجاء قراة الفاتحة و الدعاء له"

يذكر آخر أعمال تامر مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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