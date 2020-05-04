عايدة رياض تتصدر ترند تويتر بعد تصريحها: "أنا مسيحية"

أحدثت الفنانة عايدة رياض ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية عقب ظهورها في برنامج خط أحمر والذي أطلقت من خلالها العديد من التصريحات النارية، التي كانت سببا في تصدرها محركات البحث عبر شبكات التواصل الإجتماعي .

عايدة رياض قالت في البرنامج إنها لا تعرف أي شي عن مواقع التواصل الإجتماعي ولا تمتلك أي حساب عليها، وإنها تفاجئت خلال الفترة الماضية بصورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة، بالرغم من إنها مسيحية، وتحدثت وقتها مع نقيب الفنانين أشرف زكي وأخبرته بهذا الأمر.

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كما تطرقت خلال حديثها عن ال100 دولار التي كانت سببا في سجنها، وقال أن هذه القضية ملفقة لها ولا تعلم عنها أي شي والله يعمل بما حدث، وعندما حضروا لمحرم فؤاد وتحدثوا معه عن ال 100 دولار المزورة أكد لهم أنه من المستحيل لانني لا أخرج من المنزل، موضحة ان محرم فؤاد ذهب مع قوة الشرطة وتم التحقيق معه وحدث جدلا كبيرا خلال هذه الفترة وتناقلت القضية كافة الصحف المصرية والعربية .

يشار إلي ان الفنانة عايدة رياض تخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل الفتوه الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان ياسر جلال وأحمد خليل ومي عمر وأحمد صلاح حسني.

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