قبل ابو هشيمة.. تعرف على قصة زواج ياسمين صبري من شخص يكبرها بـ20 عاماً وإنجابها لطفلتها الأولى منه سراً

أصبحت الممثلة المصرية ياسمين صبري في الآونة الأخيرة حديث الجمهور ووسائل الإعلام، بعد ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن ياسمين كانت متزوجة قبل سنوات من طبيب من مدينة الإسكندرية، يمتلك مستشفى خاص.

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وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول محمد أو «دودي»، وهو شخص رياضي، ويكبرها بأكثر من عشرين عاماً، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

ياسمين وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش مع والدتها، لتنجب ابنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

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وكان طليقها يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أميركا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

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