عبد المجيد عبد الله لمنتقديه بسبب نشر الأغاني في رمضان: «كل واحد عامل فيها مفتي»

رد الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، على بعض منتقديه بسبب إعلانه طرح أغنية خلال شهر رمضان، مطالباً بالكف عن النظر للفنانين بـ«دونية» ولافتاً إلى أن الدولة «معترفة بالفن».

وكان عبدالله قد أعلن أنه سيطرح أغنية «سامح الله احتياجي» وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ما أثار موجة من الانتقادات ضده.

وهاجم عدد من المغردين الفنان السعودي بسبب نشر الأغنية في رمضان، إذ قال أحدهم: «أتوقع غلطة تنزل تغريدة في هذا الوقت والساعة مصلين الفجر وصايمين وتقول ألبوم منت صابر اقلها بالليل غلطة الشاطر عشر وعبدالمجيد بمليون».

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ورد عبدالله على المغرد قائلاً: «جزاك الله خير يابوسليمان وتغريدتي ماهي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي موعاجبه لا يدخل«.

وبعد موجة من الانتقادات التي طالته بسبب طرح الأغنية، نشر عبدالله تغريدة، قال فيها: «يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبروا الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفة بالفن وكفى».

وعاد الفنان السعودي ووجه رسالة لجمهوره قال فيها: «أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل وأتشرف فيهم أصبحت جزء منهم وإحساسي إنهم أبناء والتعامل معهم عفوي أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني هم أغنيتي اللي أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلا وأعيش عواطفهم الحقيقية فـ هالليالي الكريمة أقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم»، على حد تعبيره.

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