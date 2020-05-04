مريم حسين تبكي بانهيار وتستغيث من شقيق حسين الجسمي

ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين، في مقطع فيديو، نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي بانهيار وحرقة وتستغيث، بالمسؤولين بدورلة الإمارات للتدخل لحمايتها من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي.

قالت مريم خلال الفيديو: «الشيء الوحيد اللي أنا راح أقوله.. حل عني.. خلاص بطت جبدي.. دخلتني السجن ما ارتحت، أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى».

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وأضافت: «أيش تبي.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام» موجهة اتهاماً إلى صالح الجسمي بأنه يتربّص بها.

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يذكر أن السلطات الإماراتية، قد أطلقت سراح الفنانة المغربية مريم حسين، وذلك بعد أيام من القبض عليها، تنفيذاً لحكم سجنها شهرًا، على خلفية البلاغ الذي تقدم به صالح الجسمي في حقها على إثر الفيديو المثير للجدل الذي ظهرت فيه خلال إحدى الحفلات الغنائية في دبي.



شاهدي الفيديو :