معتصم النهار يتصدّر محركات البحث بسبب مكان ولادته

استرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفانز معتصم النهار مقابلة له عندما كان ضيفاً في برنامج «سهرانين» الذي قدمه أمير كرارة عبر قناة on E.

وأشار أمير خلال الحلقة التي استضافت أيضاً أروى جودة بأن لدى أروى ومعتصم شيئاً مشتركاً وهو أنهما قضيا فترة طويلة من حياتهما في المملكة العربية السعودية، وكشف معتصم أنه من مواليد السعودية وتحديداً من منطقة الدوادمي.

هذا الفيديو كان كفيلاً بأن يتصدر اسم معتصم النهار محركات البحث والترند على تويتر، وعبر المغردون عن سعادتهم بأنه من مواليد السعودية، وبأنهم يريدون استرجاعه.

وشاركوا مع التعليقات فيديو هو عبارة عن مقطع المقابلة التي تحدث فيها مع أمير كرارة مع هاشتاج «#معتصم_النهار».

وعلقت مغردة وكتبت: «صدمة هذا الصباح بطل مسلسلي طلع ولد الدوادمي.. معتصم النهار العتيبي».



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شاهدي الفيديو :