روجينا تقنع أحمد زاهر بتدبير تهمة لمحمد رمضان في «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، ودار بين “فتحى” أحمد زاهر، وشقيقه “ياسر” محمد علاء، و”المعلمة فدوى” روجينا، التي اقترحت عليهم أن يقوموا بتدبير تهمة حتى يدخلون “رضوان” السجن، وحذرتهم من محاولة قتله مرة أخرى بعد أن غادر المستشفى لكى لا يتم القبض عليهم وينكشف كل شيء.

وتدور أحداث العمل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وعلى جانب أخر، احتفلت روجينا، مؤخرا، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “مريم”، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل.

Advertisements

روجينا نشرت مجموعة صور لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” ٢٠٠٤/٤/٢٤ تاريخ مميز فى عمرى يوم ما ربنا رزقنا بأحلى البنات مريم”.

وأضافت روجينا: “كل سنة وانتى طيبة وحنينة وشبه بعض فى الطباع كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها.. وعيد ميلادك بعد عيد ميلادى ٨تيام.. كل سنة وانتى يا مريم أشطر وأحن البنات عقبال مليون سنة وانتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر”.

وكانت الفنانة المصرية روجينا قد احتفلت بعيد ميلادها في منزلها، وذلك نظرا للاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان أشرف زكي، زوج روجينا، نشر صورة لها من حفل عيد ميلادها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل قالب تورتة صغير وتمسك بمجموعة من البالونات الملونة.