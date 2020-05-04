أحمد العوضي يقتل جنود أبرياء في «الأختيار».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حدث جلل أختتمت به الحلقة العاشرة من مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث أوضح الإرهابى عشماوى الجبن والخسة بداخله عندما قتل مجموعة من الجنود البواسل على الطريق، كانوا يستقلون سيارة الجيش المصرى، وفى طريقهم إلى الكتيبة، وأطلق الرصاص عليهم هو وجماعته، في لحظة انتقام غير إنسانية بمشهد مؤثر ومحزن للغاية.

وفى نفس السياق، دار حديث بين الرائد منسى - أمير كرارة والإرهابى عمشاوى- أحمد العوضى وقت خدمتهما سوياً، وقال منسى لـ عشماوى: بتعور زمايلك في التدريب، أية الغل دا، فرد عشماوى، يا فندم إحنا بنتدرب بقوة ودى واقعية التدريب، ليرد المنسى واقعية دى يعنى تدرب كويس، بس تخاف على زمايلك، الغل اللى جواك دا تطلعه على العدو، مش على زمايلك، في إشارة منه أنه يكن الكره لزملائه.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.