خطأ فادح بمسلسل "محمد علي رود" يثير موجة سخرية واستغراب من حدوثه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل المسلسلات الكويتية سلسلة الأخطاء الفنية التي لا تمر مرور الكرام أمام أنظار جمهور السوشال ميديا، وأحدث حلقاتها كانت في المسلسل الكويتي "محمد علي رود".

فقد أثار خطأ في الحلقة العاشرة من مسلسل "محمد علي رود" موجة من السخرية من قبل عدد من المتابعين، بعد أن ظهرت الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني في مقطع وهي تدعي بقولها: "يا منجي (يوسف) من بطن الحوت"، والمقصود هي قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت وهي من أشهر قصص القرآن الكريم.

وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين "كيف يمر ذلك الخطأ ويسهو عنه المخرج والمنتج وطاقم الفيلم في حين يتنبه له المشاهدون العاديون؟"، وكتبت إحدى المتابعات وتدعى نور حيدر: "طيب إذا كاتب النص غلط زين الممثلة والمخرج واللي موجود محد انتبه عالغلط"، فيما تساءلت متابعة في تعجب: "الطاقم كلوو م انتبه وم يعرف اش هالعبط والجهل.!!"، وعلق آخر ساخرا: "دليل ان المؤلف والمصور ومساعد المصور والمخرج ومساعد المخرج والمونتاچ والممثلة والولد اللي ماسك كلاكيت والمنتج وحتى عمال البوفيه.. كلهم كلهم فالكنااااافه".

وبعيدا عن الأخطاء، أشعل مسلسل "محمد علي رود" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما حادا عليه وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لوقفه واعتذار القائمين عليه لأهالي جزيرة فيلكا بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم.

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وتتمركز نقطة الخلاف حول المسلسل في الشخصية التي تلعب دورها الفنانة هيفاء عادل، وتتمثل في سيدة من جزيرة فيلكا الشهيرة تترك ابنها وتتجه إلى منطقة أخرى في الكويت للعمل كخادمة لدى إحدى عوائل التجار الأثرياء، واعتبر الجمهور والمتابعون أن تجسيد هذه الشخصية في العمل الدرامي الكويتي الضخم "محمد علي رود" هو "إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي".

وتعود تسمية المسلسل بهذا الاسم إلى شارع محمد علي الموجود في مدينة مومباي الهندية والتي تدور أحداث العمل بينها وبين شواطئ الكويت، ومحمد علي هو الحاكم الأول لباكستان عقب الاستقلال وهو صديق للزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي أطلق اسم محمد علي على الشارع المقصود، وفقا لتقارير إعلامية.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين منهم جاسم النبهان، وسعد الفرج ومحمد منصور وخالد أمين وبثينة الرئيسي وآخرون، وأخرجه مناف العبدال، وقد تم تصويره داخل الكويت بعد بناء قرية تراثية متكاملة.