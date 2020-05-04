هشام سليم يفاجئ الجميع ويعلن تحول ابنته إلى ذكر دون اعتراف الدولة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 12:16 صباحاً - كشف الفنان المصري هشام سليم، تفاصيل مثيرة حول تحول ابنته إلى ذكر خلال تواجده ببرنامج شيخ الحارة.

وقال سليم، أن العملية تمت بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

Advertisements

وأجاب هشام سليم، عن سؤال “إيناس الدغيدي” بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا “حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى”.

وقال إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا “لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى”.