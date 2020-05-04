من أمام النصب التذكاري ليلى علوي تنعي شهداء حادث بئر العبد

نعت الفنانة ليلى علوى شهداء حادث بئر العبد الإرهابي بنشر صورة من أمام النصب التذكاري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت ليلي علوي من أمام النصب التذكاري بالتحية العسكرية، وعلقت على الصورة قائلة: "#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ⁩ بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا ‏⁧‫#سيناء⁩ ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد⁩ ⁧‫#شهداء_الوطن".



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ربنا يرحمهم و يصبر أهاليهم يارب

خير اجناد الارض احنا الارض و اسود الارض

رحمة الله عليكم شهداء الوطن

Advertisements

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

قد يهمك أيضا:

ليلى علوى تهنئ جمهورها بشهر رمضان

صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام"