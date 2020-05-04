تعرف على تفاصيل إعلان تامر حسني الجديد لرمضان 2020

القاهرة - لايف ستايل
شوّق الفنان تامر حسني جمهوره ومحبيه بصورة نشرها مؤخرا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه سيطرح عمل فني قريبا.
تامر حسني يشوق الجمهور: Soon أوي
علم FilFan.com أن هذه الصورة ملتقطة من إعلان جديد انتهى تامر حسني من تصويره لصالح شركة WE.
تم التصوير على مدار يومين وهما الجمعة والسبت على ضفاف نهر النيل، والآن الإعلان في مرحلة المونتاج، على أن يتم إصداره قبل نصف رمضان 2020.
من ناحية أخرى شارك تامر حسني مع عدد كبير من النجوم من تسجيل أوبريت غنائي يحمل اسم "أنت أقوى"، للتضامن مع المتضررين من فيروس كورونا في مصر.
الأوبريت ضم عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان محمد منير وتامر حسني من مصر، وسميرة سعيد من المغرب، ووائل جسار وكارول سماحة من لبنان، وصابر الرباعي من تونس.
والأوبريت من تأليف الشاعر والكاتب مدحت العدل ومن ألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع الموزع الموسيقي نادر حمدي، وهو فكرة الدكتور وليد مصطفى، وتم تصويره تحت إشراف المخرج طارق العريان.
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