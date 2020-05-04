القاهرة - لايف ستايل نعت الفنانة وفاء عامر شهداء عملية بئر العبد، الذين ذهبوا ضحايا الهجوم الإرهابي بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة. وظهرت وفاء عامر في صورة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي تؤدي بالتحية العسكرية وكتبت على الصورة: "رحم الله شهداء الوطن". يذكر أن أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. Advertisements وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. قد يهمك أيضا: وفاء عامر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر عاشور يشيد بجنود القوات المسلحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالتحية العسكرية وفاء عامر تنعي شهداء حادث بئر العبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.