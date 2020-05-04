شاهد ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها في الحجر المنزلي

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من عيد ميلادها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت ميريام على الصور قائلة: "بحتفل بعيد ميلادي هاشتاج خليك في البيت".
يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.
ومن ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.
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