جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول.. وتكشف وجهها بوضوح.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلاد ابنتها “جنات”، والتي أتمت عامها الأول.
الفنانة المغربية نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها مع زوجها وهما يحملان ابنتهما، كاشفة عن وجهها بوضوح.
جنات وجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “كل سنه وانتي منوره حياتنا ياجيني #اول_سنه_عيد_ميلاد #birthday #baby #جنات_مهيد”.
وكانت الفنانة المغربية جنات قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، مساء الجمعة 3 مايو الماضي، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.
جنات نشرت صورة من أجواء الاحتفال بقدوم مولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب على أحد الجدران اسم ابنتها “جنات”.
كما نشرت صورة أخرى تجمعها بابنتها، حيث ظهرت في الصورة وهي تحمل مولودتها على ذراعها، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.
وتحدثت جنات مؤخرا عن مشاعر الأمومة لأول مرة، وذلك بعد إنجابها لطفلتها الوحيدة، والتي تحمل نفس اسمها “جنات”.
الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، إن الأمومة لم تغيرها كثيرًا، حيث أنها مازالت تشعر بأن طفلتها بمثابة شقيقتها وليست ابنتها.
جنات كشفت أن والدتها هي من تعتني بطفلتها في أغلب الأوقات، ولذلك فهي متعلقة بها أكثر منها، بالإضافة إلى تعلقها أيضًا بوالدها، وأضافت: “أنا آخر حد”.
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