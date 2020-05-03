لماذا يرتدي أبطال “لاكاسا دي بابل” قناع سلفادور دالي؟

متابعة بتجــــــــــرد: بات قناع الفنان الإسباني سلفادور دالي رمزاً لمسلسل «لاكاسا دي بابل» الذي كان حاضراً بقوة خلال الفترة الأخيرة.

ولم يصدر أي تصريح حيال الأسباب التي دفعت صناع المسلسل إلى اعتماد هذا القناع إلا أن المحللين أكدوا أن الشعور بالسخط والمقاومة تجاه النظام الرأسمالي هو الذي ألهمهم لاعتماد القناع.

وما يؤكد صحة هذه النظرية ما قالته طوكيو «إحدى شخصيات المسلسل» عندما ذكرت أن حياة البروفيسور تدور حول كلمة واحدة وهي المقاومة لأن جده كان يحارب الفاشستيين في إيطاليا وعلموه الأغنية «بيلا تشو».

ويتشارك الفنان الإسباني سلفادور دالي المقاومة وبغض الرأسمالية مع البروفيسور بطل المسلسل، إذ كان دالي عضواً في جماعة «دادا» الفنية بزيوريخ، والتي عارضت المجتمع الرأسمالي الحديث، وقد عكست أعمال دالي الفنية رؤيته السياسية.

أما المعنى الثاني للقناع فهو الحماقة أو الجنون، حيث قالت الشرطية في المسلسل إيتونو، «عندما ترتدي القناع، تبدأ في رؤية العالم من منظور مختلف، بالنسبة لي، إنه رمز لجنون دالي الرائع خلال حياته».