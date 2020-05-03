“ديلي ميل” تمنع التعليق على مسلسل “أم هارون”

متابعة بتجــــــــرد: نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في عدد اليوم الأحد خبراً عن الجدل الذي أثاره المسلسل الرمضاني الكويتي «أم هارون» للنجمة حياة الفهد والفنان أحمد الجسمي، بينما منعت خاصة التعليق على الخبر.

واعتمدت الصحيفة على تقرير لوكالة أسوشيتد برس حول المسلسل وإثارته لموجة من الجدل في العالم العربي.

وأكد التقرير أن بعض النقاد رأوا في المسلسل تعزيزاً للتطبيع مع إسرائيل، رغم إصرار المنتجين على أن المسلسل يحمل رسائل اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد.

وقال مؤلف المسلسل علي هارون أن هدفه من السيناريو كان إظهار روح التسامح السائدة في المنطقة العربية آنذاك، والذي يعتقد أنها باتت مفقودة في أيامنا هذه، لذلك هو يوجه من المسلسل رسالة تسامح لا تطبيع.

وقد منعت «ديلي ميل» خاصية التعليق على هذا الخبر المنشور على موقعها، رغبة في تجنب المشاكل أو المخالفات القانونية، وفقاً لسياستها في المنع المنشورة على موقعها الإلكتروني.