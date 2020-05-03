240 دقيقة من الموسيقى الافتراضية لجمع التبرعات في الهند

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي الهند، اليوم الأحد، حفلة موسيقية ضخمة عبر الإنترنت مع نجوم محليين وعالميين بينهم أسطورة الروك ميك جاغر، لجمع التبرعات للمتضررين من جائحة كوفيد-19

وسيكون لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي والممثلان شاه روخ خان وبريانكا شوبرا، من أبرز الأسماء المحلية التي ستشارك في هذا الحدث، كل من منزله، فضلاً عن نجوم عالميين مثل: ويل سميث وبراين آدامز، وستُنقل الحفلة بالبث التدفقي عبر فيسبوك.

وقال النجم البوليوودي رهريتيك روشان، الأحد، في تغريدة: اليوم نجتمع لنبذل قصارى جهدنا من أجل العالم.

وقال النجم الكبير شاه روخ خان: تابعوا الحفلة وتذكروا أن كل شيء سيكون على ما يرام.

ونشر الكثير من المشاهير صوراً لأنفسهم مع لافتات كُتب عليها شعار الحفلة: من أجل الهند.

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وتمتد الحفلة لـ4 ساعات بهدف جمع أموال تُمنح للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا المستجد في الهند، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل متزايد.

وينظم المخرج البوليوودي كاران جوهر وزويا أختار، هذا الحدث تحية للعاملين في محاربة الوباء.

وتهدف إلى جمع ملايين الدولارات لأكثر من 100 مجموعة توفر الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى خلال الأزمة الصحية الراهنة.

وقال منظمو الحفلة: إن الأموال مطلوبة للأشخاص الذين لا يملكون عملاً ولا منزلاً ولا يعرفون من أين سيؤمِّنون وجبتهم التالي؟

ويخضع سكان الهند البالغ عددهم نحو 1,3 مليار شخص، لقيود الإغلاق العام منذ الـ25 من مارس، وخُففت أخيراً على أن تستمر حتى مايو على الأقل.