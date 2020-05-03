زيدان ناعيًا إيدير: ميزت طفولتي

متابعة بتجــــــــرد: أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حزنه لوفاة أيقونة الفن الجزائري وأسطورة الأغنية الأمازيغية، الفنان حميد شريت الشهير باسم (إيدير).

وقال زيدان في تدوينة له في حسابه على إنستغرام اليوم الأحد: «خبر حزين اليوم، علمنا برحيل رجل نحبه بشدة، رجل شجاع ومثالي».

وأضاف وهو يتحدث عن الفنان الراحل «لقد ميزت طفولتي مع عائلتي، لن أنسى أبداً لقاءنا، ارقد بسلام»

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كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عزى عائلة إيدير، وقال إن برحيله تفقد الجزائر هرماً من أهراماتها.

وتوفي الفنان إيدير، المنحدر من ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، أمس السبت بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الراحل فناناً عالمياً وأسطورة الأغنية الأمازيغية، حيث برع في تأليف وأداء العديد من الأغاني المستوحاة من التراث الأمازيغي أشهرها «أبي ينوفا» التي ترجمت للعديد من اللغات.